أخـبـار المـجـتـمـع

جلعاد لمن يجرؤ _ تشير دراسة دنماركية إلى أن المريض الذي يقوم أحد الأشخاص بعملية إنعاش لقلبه

جلعاد لمن يجرؤ _ توصل مختصون في علم الأحياء من جامعة أدينبره في اسكتلندا إلى أن الطيور المهاجرة ترجع إلى موطنها