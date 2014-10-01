أخـبـار المـجـتـمـع

حزن الأردنيين على ضحايا الكرك يغيّب الاحتفالات بالعام الجديد
جلعاد لمن يجرؤ _ غيّب حزن الأردنيين على "ضحايا الكرك"
حزن الأردنيين على ضحايا الكرك يغيّب الاحتفالات بالعام الجديد
جلعاد لمن يجرؤ _ غيّب حزن الأردنيين على "ضحايا الكرك"
"الأمانة" توقف ترخيص الارتدادات
جلعاد لمن يجرؤ _ أوقفت أمانة عمان الكبرى ترخيص الارتدادات المسقوفة والمكشوفة الجديدة
الملك وولي العهد يهنئان بالعالم الجديد
جلعاد لمن يجرؤ _ هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الأردنيين، السبت
أسرة وكالة جلعاد الاخبارية تهنىء الطوائف المسيحية برأس السنة الميلادية
جلعاد لمن يجرؤ _ تتقدم أسرة وكالة جلعاد الاخبارية باجمل باقات المعايده
آلية جديدة للاعفاءات الطبية
جلعاد لمن يجرؤ _ قالت مصادر مطلع عن وجود آلية جديدة للاعفاءات الطبية ستصدر قريبا
دولة النسور وهلسه يملكون النشيوات ارض توتال السلط
جلعاد لمن يجرؤ _ خاص وحصري _ بعث عدد كبير من اهالي مدينة السلط