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الإثنين 09 كانون الثاني 2017   -  

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أخـبـار المـجـتـمـع

حماد: إيقاف المطالبات بالواجهات العشائرية
حماد: إيقاف المطالبات بالواجهات العشائرية

جلعاد لمن يجرؤ _ دعت لجنة الريف والبادية النيابية، الحكومة إلى ضرورة دعم بلديات البادية

دبــــور جـلـعــاد

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المصفاة: الاسطوانات الواردة من المصفاة آمنة

وصول جثامين وسام وعمار

بدء علاج 3 إصابات باللشمانيا في الطفيلة

الحكومة تفرض رسوم جمركية على سلع العقبة

إحالة ملف شيكات الأئمة إلى القضاء

وفاة واصابة 9 من مراقبي التوجيهي بحادث سير بالعقبة

مضطرب نفسيا يحرق نفسه في الرصيفة

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 4 كيلوغرام بودرة جوكر في مطار الملكة علياء الدولي

القاضي رئيسا لـ حقائق أحداث الكرك

الملك يوجه لإنشاء صندوق لدعم أسر شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

وفاة ستيني بحريق منزل في ايدون

الضمان تدعو الذين أكملوا سن الشيخوخة للتواصل معها

منح إجازات (الخروج والعودة) للعمالة المصرية

خطة تسويقية للجامعات لاستقطاب 70 الف طالب بحلول 2020

300 مكتب حج وعمرة غير مرخصة

موظف ‘‘أوقاف‘‘ سابق وراء احتيال ‘‘راتب الإمام‘‘

الزرقاء.. القبض على شخص اقتحم مسجدا بعد كسر زجاج نوافذه

لماذا يضغط النائب " خالد الفناطسة" على شركة "البوتاس" ويخالف القانون ؟!

مـجـتـمـع الــتـشـريــع

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رأي جلعاد بقلم بلال أبوقريق خريسات


بوشناق وبدير.....ثلاث فاز

جريدة البلقاء البرلمانية

العدد مائه واثنان
01-10-2014 | 06 ذو الحجة 1435

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كيف نتعامل مع الوضع الحرج؟


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سؤال التعديل الحكومي


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"في نفسي يا حكومة"!

صورة وخبر


الفقراني .. الشخصية الابرز لعام 2016 يوجه رسالة شكر للاجهزة الامنية

المحامي محمد خير الدرادكه مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين

تعيين محمد ابوخلف الدباس مديرا للمنشأه العقارية

زكاة السلط تطلق حملة مربعانية الشتاء لدعم المحتاجين

الأخبار العالمية

Dentsu chief resigns after overworked employee commits suicide

jalaad _ The head of Japanese advertising group Dentsu has resigned following the suicide of an employee

US election hacking: Senators call for sanctions on Russia

jalaad _ Three prominent US senators have warned that Russia and its president may face sanctions

Israel-Palestinians: Netanyahu condemns John Kerry speech

jalaad _ Israeli leader Benjamin Netanyahu has condemned as biased a speech by outgoing US Secretary of State John Kerry 

Russian air strikes 'force IS out of Palmyra'

jalaad _ Fighters from the so-called Islamic State group have been forced from the centre of the Syrian city 

إقتصاديات


الحكومة تفتح رسميا باب التقدم لحزمة جديدة من مشاريع الطاقة المتجددة

الذهب يرتفع نصف دينار للغرام

المالية: تحسن الأداء 2016 بتراجع عجز الموازنة وإجمالي الدين

التخليص على 885 سيارة كهربائية «كُلياً» العام الماضي

مجتمع الشباب والجامعات


جامعة عمان الاهلية تحصل على المركز الاول في "الفنون السمعية والبصرية"

عمان الأهلية تستضيف شركة جيسكو العالمية الحديثة

طلبة عمان الأهلية يشاركون في فعاليات المهرجان الأول الإبداعي لذوي الإعاقة

كلية الهندسة "العلوم التطبيقية الخاصة" تفتتح معرض المشاريع الهندسية الأول

ريـاضة

رونالدو يفوز بجائزة افضل لاعب في العالم 2016

جلعاد لمن يجرؤ _  فاز نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب لعام 2016

الأمير علي: هدفي واضح.. تحقيق الشفافية والنزاهة

جلعاد لمن يجرؤ _ اكد سمو الامير علي بن الحسين رئيس الاتحادين الاردني وغرب آسيا لكرة القدم

الرياضي يكسب العودة في سلة الممتاز

جلعاد لمن يجرؤ _ انفرد الرياضي حامل اللقب أمس بصدارة الدوري الممتاز

أخبار خفيفة

الإنعاش الفوري يعزز فرص نجاة من توقف قلبه

جلعاد لمن يجرؤ _ تشير دراسة دنماركية إلى أن المريض الذي يقوم أحد الأشخاص بعملية إنعاش لقلبه 

الاحتباس الحراري يسبب عودة مبكرة للطيور المهاجرة

جلعاد لمن يجرؤ _ توصل مختصون في علم الأحياء من جامعة أدينبره في اسكتلندا إلى أن الطيور المهاجرة ترجع إلى موطنها

بريطانية تحقق حلمها بزيارة الـبـتـرا بـعـد إصـابـتـهـا بـشـلـل كـلـي

جلعاد لمن يجرؤ _ زارت البريطانية بياترك رينز امس الثلاثاء مدينة البترا الأثرية لتحقيق حلمها 


عالم الجريمة


حريق سيارة في الموقر يكشف عن جريمة قتل في الزرقاء

جرائم قتل هزت الشارع الاردني في 2016

'رسالة طوارئ' مع ساعي بريد تنقذ حياة ام وطفلها!

محكوم سيُعدم للمرة الثانية

أريـــد حـــلاً .. للكاتبه مها احمد

خائفه على اخي ماذا افعل ؟؟

انا فتاه عمري ٣٤عاما لي اخ يصغرني ٨سنوات امي متوفيه وابي متزوج امراه ثانيه

زوجي يشرب كثيرا

انا امراه متزوجه ولي اطفال المشكله بزوجي انه يشرب كثيرا وعندما يشرب يبدا بضربي

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