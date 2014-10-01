أخـبـار المـجـتـمـع

جمع 32 ألف دينار كتبرعات لمتضرري عمارات جبل الجوفة
جلعاد لمن يجرؤ _ قدم عدد من الجمعيات الخيرية اليوم السبت
جمع 32 ألف دينار كتبرعات لمتضرري عمارات جبل الجوفة
جلعاد لمن يجرؤ _ قدم عدد من الجمعيات الخيرية اليوم السبت
إحباط تهريب نصف مليون حبة مخدرة وضبط المتورطين
جلعاد لمن يجرؤ _ قالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام
الحاج توفيق: الحكومة تعهدت بعدم رفع الضرائب على المواد الغذائية
جلعاد لمن يجرؤ _ أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق
مناشده الى الأب الحاني جلاله الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المفدى ....
جلعاد لمن يجرؤ _ ان العدل أساس الملك
واشنطن تحتفل بتنصيب ترامب
جلعاد لمن يجرؤ _ تحتفل العاصمة الأميركية واشنطن الجمعة بالتوقيت المحلي
دولة النسور وهلسه يملكون النشيوات ارض توتال السلط
جلعاد لمن يجرؤ _ خاص وحصري _ بعث عدد كبير من اهالي مدينة السلط