أخـبـار المـجـتـمـع

الإمارات الأولى عالميًا في استخدام الانترنت جلعاد لمن يجرؤ _ مع ارتفاع نسبة مستخدمي الانترنت حول العالم، أظهرت دراسة إحصائية

للقيلولة إيجابيات وسلبيات جلعاد لمن يجرؤ _ يعتقد كثيرون من الكبار سنا أن القيلولة من الرفاه غير المقبول لهم