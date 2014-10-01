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الخميس 26 كانون الثاني 2017   -  

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أخـبـار المـجـتـمـع

الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض
الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

جلعاد لمن يجرؤ _ تعلن أمانة عمان اعتبارا من ظهر اليوم الخميس

دبــــور جـلـعــاد

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وفاة شخص وإصابة آخر اثر حادث تصادم في العاصمة

ستينية تقضي اختناقا بحريق منزل في ماركا الشمالية

القبض على 3 مطلوبين أحدهم مصنف خطير بمداهمة في البادية الوسطى

احتراق (فتايل) الصوبات.. يكشف غشاً بالكاز ودخول أنواع مقلدة للسوق

شبهة انتحار عشريني شنقا في إربد

تكريم سائق تاكسي عثر على 8 آلاف دينار وأعادها لأصحابها

ضبط 66 طن تبغ مهرب بالموقر

جناية القتل العمد لمرتكب جريمة جرش

انخفاض سعر البيض بعد المقاطعة في الرمثا

الملقي: فتح طريق جرش خلال 48 ساعة

الكويت: إعدام 7 أشخاص بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة و3 نساء

مجلس النواب يلغي عقوبة بينو بطلب من خوري

"العدل" تعد مشروع قانون جديد لمكافحة الإتجار بالبشر

المفرق: وفاتان بحادث تصادم في منطقة الباعج

منخفض قطبي يبدأ غدا وثلوج على المرتفعات الجمعة والسبت

شخص يقتل ابن شقيقه بـ4 رصاصات في جرش

"الصحة" تحقق بتسجيل شركة لإدارة السياحة العلاجية

مناشده الى الأب الحاني جلاله الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المفدى ....

مـجـتـمـع الــتـشـريــع

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رأي جلعاد بقلم بلال أبوقريق خريسات


بوشناق وبدير.....ثلاث فاز

جريدة البلقاء البرلمانية

العدد مائه واثنان
01-10-2014 | 06 ذو الحجة 1435

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مؤسسة الملك الحسين تفتتح محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية

تأسيس الاتحاد الوطني لعشائر عباد

جمعية الركن اليماني الخيرية .. رائدة في العمل الخيري

لجنة تحكيم مسابقة أمير الشعراء تختار 4 شعراء من الأردن

الأخبار العالمية

US election hacking: Senators call for sanctions on Russia

jalaad _ Three prominent US senators have warned that Russia and its president may face sanctions

Israel-Palestinians: Netanyahu condemns John Kerry speech

jalaad _ Israeli leader Benjamin Netanyahu has condemned as biased a speech by outgoing US Secretary of State John Kerry 

إقتصاديات


غرام الذهب يرتفع 70 قرشا

رفع البنزين 5 قروش للتر.. واستثناء السلع الغذائية الاساسية

ترجيح رفع أسعار المحروقات 7 - 10%

طوقان: 7 مليارات دينار كلفة بناء المفاعلين والشركاء يساهمون بنسبة 30%

مجتمع الشباب والجامعات


د.رنا المطارنة تلتقي طلبة "العمارة والتصميم" بجامعة عمان الأهلية

مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الأهلية ومؤسسة نور الحسين

محمد الحيلة رئيسا لجامعة الشرق الاوسط

​الروابدة تحاضر في جامعة العلوم والتكنولوجيا

ريـاضة

(النشامى) يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا اليوم

جلعاد لمن يجرؤ _ يترقب المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم قرعة الدور الحاسم من التصفيات التكميلية

ألقاب جديدة لمنتخب الناشئين في بطولة آسيا للتنس

جلعاد لمن يجرؤ _  حقق المنتخب الوطني للتنس القاباً جديدة في بطولة آسيا للناشئين ت 14

محكمة مصرية تدرج اللاعب السابق أبو تريكة على قوائم "الإرهاب"

جلعاد لمن يجرؤ _  أدرجت المحكمة الجنائية في القاهرة نجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة

أخبار خفيفة

طرق جديدة وفعالة لتذكر المعلومات

جلعاد لمن يجرؤ _ أكد علماء من الولايات المتحدة أنهم اكتشفوا طريقة فعالة تساعد الناس على تذكر المعلومات

تقنية ذكية تساعد في التنبؤ بالأزمات القلبية المميتة

جلعاد لمن يجرؤ _ أعلن العلماء عن اكتشاف تقنية ذكية يمكنها التكهن بدقة بموعد وفاة المرضى

سامسونغ : مشاكل ""غالاكسي نوت 7" ناجمة عن البطارية

جلعاد لمن يجرؤ _ اكدت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الاثنين رسميا ان خللا في البطارية


عالم الجريمة


جريمة مروعة في الرمثا.. قتل زوجته وبناته الثلاث

أحرقت ابنتها الشابة حية بسبب زوجها ..تفاصيل

بالصور..خادمة تحرق طفل بالمكواة لتأديبه

أريـــد حـــلاً .. للكاتبه مها احمد

زوجتي مريضه

انا شاب ابلغ من العمر ٤٢سنه متزوج تزوجت عن قصة حب استمرت ٥سنوات

زوجي البخيل

انا وحده متزوجه ابلغ من العمر ٣٤سنه مشكلة زوجي انه بخيل جدا برغم انه يملك.المال

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