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الإثنين 30 كانون الثاني 2017   -  

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أخـبـار المـجـتـمـع

إخلاء عمارة سكنية في إربد بعد سقوط أجزاء من سقفها
إخلاء عمارة سكنية في إربد بعد سقوط أجزاء من سقفها

جلعاد لمن يجرؤ _ أخلى محافظ إربد عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق

دبــــور جـلـعــاد

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بلتاجي : رفعنا شعار سيادة القانون عدالة

الحديد أمينا عاما لوزارة الاوقاف

نقل النواب: لا مساس بـ التكاسي

المياه: المواطن يتحمل مسؤولية العداد المتضرر من الصقيع

امطار اربد تبشر بموسم زراعي خيّر

2016 أعلى نسبة انتحار في الأردن.. 91 ذكرا و26 أنثى

"الأمانة" تؤجل الاحتفال بعيد ميلاد الملك

الملكية تطبق تعليمات السفر إلى أميركا وتوضح التفاصيل

محكمة اتحادية في نيويورك تُعلّق قرار حظر دخول المسلمين

انتحار شاب شنقا بلواء الحسا في الطفيلة

توجه لتعديل نظام إجازات التفرغ والإعارة

32 ألف لاجئ سوري حاصل على تصريح عمل

انحسار المنخفض الجوي وأجواء شديدة البرودة مساء

زيادة في أحمال الكهرباء بلا أعطال كبرى

اتفاق ينهي خلافات بلدية اربد والكهرباء حول رسوم النفايات

الملكية تعزز حضورها في 14 وجهة جديدة

الكهرباء الاردنية تتعامل مع 2424 عطلا كهربائيا خلال اليومين الماضيين

الاجتماع الثاني للاتحاد الوطني لعشائر عباد

مـجـتـمـع الــتـشـريــع

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رأي جلعاد بقلم بلال أبوقريق خريسات


بوشناق وبدير.....ثلاث فاز

جريدة البلقاء البرلمانية

العدد مائه واثنان
01-10-2014 | 06 ذو الحجة 1435

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جمعية الركن اليماني الخيرية .. رائدة في العمل الخيري

لجنة تحكيم مسابقة أمير الشعراء تختار 4 شعراء من الأردن

فعاليات مبادرة خطوة تغير التطوعية

ترفيع الشهيد السقرات إلى رتبة وكيل

الأخبار العالمية

Syria regains Damascus water supply plant

jalaad _ Water shortages have affected more than five million residents in the Damascus area 

Refugees detained at US airports

jalaad _ Entry to the US for nationals of seven Muslim-majority countries has been stopped

US election hacking: Senators call for sanctions on Russia

jalaad _ Three prominent US senators have warned that Russia and its president may face sanctions

Israel-Palestinians: Netanyahu condemns John Kerry speech

jalaad _ Israeli leader Benjamin Netanyahu has condemned as biased a speech by outgoing US Secretary of State John Kerry 

إقتصاديات


صندوق النقد: ارتفاع احتياطيات قطر والإمارات من الذهب

حمادة: اسعار بيض المائدة تحقق العدالة لجميع الأطراف

تأجيل مؤتمر إعلان السلع غير المشمولة بزيادة الضريبة

190.3 مليون دينار أرباح بنك الإسكان عام 2016

مجتمع الشباب والجامعات


مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الأهلية ومؤسسة نور الحسين

​الروابدة تحاضر في جامعة العلوم والتكنولوجيا

المستشار الثقافي التركي يزور جامعة عمان الأهلية

(الدراسات الاستراتيجية) الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ريـاضة

بشارات يتأهل للجائزة الكبرى في ‘‘دولية‘‘ دبي للفروسية

جلعاد لمن يجرؤ _ تأهل الفارس الأولمبي ابراهيم بشارات، لمنافسات الجائزة الكبرى لبطولة دبي

اكتمال صفوف الفيصلي بعودة لاعبي المنتخب والتعاقد مع المحترفين

جلعاد لمن يجرؤ _  تكتمل اليوم صفوف فريق الفيصلي لكرة القدم، حيث تشهد الجرعة التدريبية

(النشامى) يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا اليوم

جلعاد لمن يجرؤ _ يترقب المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم قرعة الدور الحاسم من التصفيات التكميلية

أخبار خفيفة

"الغذاء والدواء" الأمريكية تحذّر من أدوية تسنين الأطفال

جلعاد لمن يجرؤ _ حذّرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، اليوم السبت، من مخاطر استخدام أدوية التسنين المتجانسة

محكمة أحوال لغير المسلمين في أبوظبي

جلعاد لمن يجرؤ _ أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء الإماراتي

مشروبات ساخنة تقيك من برد الشتاء

جلعاد لمن يجرؤ _ ينصح خبراء التغذية في فصل الشتاء بضرورة الاهتمام بتناول المشروبات الساخنة


عالم الجريمة


تفاصيل اعتداء خادمة على طفلتين وأمهما في السعودية

جناية القتل العمد لمرتكب جريمة جرش

جريمة مروعة في الرمثا.. قتل زوجته وبناته الثلاث

أحرقت ابنتها الشابة حية بسبب زوجها ..تفاصيل

أريـــد حـــلاً .. للكاتبه مها احمد

زوجي فوضوي

انا وحده متزوجه ابلغ من العمر ٢٦ سنه ومضى على زواجي سنه المشكله بزوجي فبرغم كل صفاته جيده 

زوجتي مريضه

انا شاب ابلغ من العمر ٤٢سنه متزوج تزوجت عن قصة حب استمرت ٥سنوات

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