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الأحد 01 كانون الثاني 2017   -  

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أخـبـار المـجـتـمـع

حزن الأردنيين على ضحايا الكرك يغيّب الاحتفالات بالعام الجديد
حزن الأردنيين على ضحايا الكرك يغيّب الاحتفالات بالعام الجديد

جلعاد لمن يجرؤ _ غيّب حزن الأردنيين على "ضحايا الكرك"

دبــــور جـلـعــاد

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أمطار خفيفة وصقيع فوق المرتفعات

8 مستشفيات تحصل على اعتماد جودة الخدمات

مسلح يرتدي زي بابا نويل يقتل 39 شخصا بملهى ليلي في اسطنبول

9 آلاف تصريح زراعة وبناء للسوريين

دبي تحتفل بالعام الجديد بألعاب نارية مبهرة في برج خليفة

الشياب: الإعفاءات الطبية قائمة لكن عبر مستشفيات "الصحة"

القبض على مطلوبين بعد مطاردة في الكرك

الزرقاء: العثور على سيدة متوفية منذ ايام

التنمية تغيث مواطنا يعيش في عبارة

الاردن يدين التفجير الارهابي في بغداد

العدوان: ايقاع اقسى العقوبات للمعتدين على الغابات

وفاة عامل مصري اختناقا بغاز مدفأة حطب في الكرك

وقف التسجيل بكلية المجتمع الإسلامي وتوجه لإغلاقها

إسرائيل ترفض إدخال شحنة خضار أردنية من جسر الملك حسين

القبض على طبيب حاول تهريب 64 جم كوكايين من مصر الى الاردن

تبديل ورفع علم الثورة العربية الكبرى بالعقبة

"الأمانة" تنصب 50 كاميرا ورادارا جديدة

تنويه من بنك القاهرة عمان

مـجـتـمـع الــتـشـريــع

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رأي جلعاد بقلم بلال أبوقريق خريسات


عجائب وطني

جريدة البلقاء البرلمانية

العدد مائه واثنان
01-10-2014 | 06 ذو الحجة 1435

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رنا الصباغ

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جمانه غنيمات

رفقا بنا

صورة وخبر


الفقراني .. الشخصية الابرز لعام 2016 يوجه رسالة شكر للاجهزة الامنية

توسعة عدد من الأقسام بمدينة الحسين الطبية

شخصيات البلقاء في لقاء حواري في جامعة البلقاء التطبيقية

اوقاف البلقاء تحتفل بذكرى المولد النبوي

الأخبار العالمية

Dentsu chief resigns after overworked employee commits suicide

jalaad _ The head of Japanese advertising group Dentsu has resigned following the suicide of an employee

US election hacking: Senators call for sanctions on Russia

jalaad _ Three prominent US senators have warned that Russia and its president may face sanctions

Israel-Palestinians: Netanyahu condemns John Kerry speech

jalaad _ Israeli leader Benjamin Netanyahu has condemned as biased a speech by outgoing US Secretary of State John Kerry 

Russian air strikes 'force IS out of Palmyra'

jalaad _ Fighters from the so-called Islamic State group have been forced from the centre of the Syrian city 

إقتصاديات


الذهب يرتفع

توقعات بتراجع في مؤشرات اقتصادية رئيسية في 2017

الحكومة تعتمد استخدام ديزل "يورو 5"

رفع أسعار المحروقات الأساسية وتثبيت سعر اسطوانة الغاز

مجتمع الشباب والجامعات


رئيس جامعة عمان الأهلية يزور السفارة الكويتية

العلوم والتكنولوجيا تحصد جائزة دولية

في الذكرى السنوية لرحيل د. أحمد الحوراني ... عمان الاهلية تقوم بحملة كسوة الشتاء للأسر العفيفة

توقيع مذكرة تعاون بين "تطوير القطاع العام" وجامعة عمان الأهلية

ريـاضة

الأردنية تنفي حرمان أبو غوش

جلعاد لمن يجرؤ _ أصدرت الجامعة الأردنية، اليوم الخميس، بياناً نفت فيه حرمان الطالب أحمد أبو غوش 

تغريم نادي الوحدات بسبب هتافات للجمهور

جلعاد لمن يجرؤ _ قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، تغريم نادي الوحدات مبلغ ألف دينار 

نظام جديد لاحتساب النقاط في بطولة الأردن لسباقات السرعة

جلعاد لمن يجرؤ _ أصدرت الأردنية لرياضة السيارات تعليمات بطولة الأردن لسباقات السرعة لعام 2017

أخبار خفيفة

«توتال» تطلق أسرع خدمات لغسيل السيارات آلياً في الأردن

جلعاد  لمن يجرؤ _ أطلقت شركة توتال الأردن، الرائدة في مجال تسويق المنتجات النفطية

افضل تطبيقات المراسلة على الهواتف الذكية المجانية

جلعاد لمن يجرؤ _يعتبر التراسل والاتصال من أو اهم ميزات الهواتف الذكية ويتم الاتصال من خلال الهاتف الذكي

أفضل وأسوأ الأطعمة والمشروبات قبل النوم

جلعاد لمن يجرؤ _ الأرق مشكلة تزعج الكثيرين، كما أن حلم الخلود إلى النوم بمجرد ملامسة الفراش


عالم الجريمة


جرائم قتل هزت الشارع الاردني في 2016

'رسالة طوارئ' مع ساعي بريد تنقذ حياة ام وطفلها!

محكوم سيُعدم للمرة الثانية

جريمة مروّعة في إربد.. قتل زوجته وابنته وابنه بالرصاص

أريـــد حـــلاً .. للكاتبه مها احمد

لا يوجد.مكان اذهب اليه الرجاء ساعدوني

انا فتاه عمري 17سنه انولدت يتيمه لا اب ولا ام وعشت في ملجأ لايتام حيث لا اعرف مكان غير الملجأ

لم اعد اطيق غيرت خطبيي ....

رغم حبي الشديد لخطبيي اذ اخذته عن حب دامت علاقتنا 4سنوات اعجني فيه ثقافه العاليه

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