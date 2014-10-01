أعلن هنا
130 x 450

أعلن هنا
130 x 450

الأحد 22 كانون الثاني 2017   -  

إجعلنا صفحتك المفضلة

أخـبـار المـجـتـمـع

جمع 32 ألف دينار كتبرعات لمتضرري عمارات جبل الجوفة
جمع 32 ألف دينار كتبرعات لمتضرري عمارات جبل الجوفة

جلعاد لمن يجرؤ _ قدم عدد من الجمعيات الخيرية اليوم السبت

دبــــور جـلـعــاد

أعلن هنا
325 x 80

أعلن هنا
325 x 80

أعلن هنا
325 x 80


قتيلان في عملية جديدة بتل ابيب

اصابتان باعيرة نارية بمشاجرة بالرصيفة

ادخال 14 مصابا جراء تفجير الرقبان لعلاجهم في الاردن

الفاخوري يعلن انطلاق دافوس في البحر الميت 19 أيار المقبل

‘‘الأمانة‘‘: مباني الجوفة المنهارة أقيمت دون مواصفات وكودات هندسية

زين ونقابة المهندسين الأردنيين تجددان شراكتهما الاستراتيجية

وزارة المياه: خطة لتطوير ابار البادية الاردنية بالطاقة الشمسية وتوفير مليون دينار سنويا

4 قتلى بتفجير مخيم الرقبان داخل سورية

تخصيص 20 مليون دينار قروضا بدون فوائد للمزارعين

السعودية: إرهابيان فجرا نفسيهما بمواجهة مع الأمن في جدة

أسعار الأراضي السكنية ترتفع %3 في 2016

ترامب في البيت الأبيض والعالم يترقب

"الأمانة" تعتزم إنارة 12500 منزل بالألواح الشمسية

وزير الداخلية يرأس اجتماعا لمناقشة تداعيات انهيار مباني الجوفة

ترامب: سأعمل على توحيد الولايات المتحدة

تأسيس الاتحاد الوطني لعشائر عباد

اهالي جناعة بالزرقاء ينفذون اعتصاما احتجاجا على قرار باخلاء 700 منزل

محاضره للصحفي عمر كلاب بالتعاون مع مديرية الثقافة فرع البلقاء

مـجـتـمـع الــتـشـريــع

أعلن هنا
665 x 100

رأي جلعاد بقلم بلال أبوقريق خريسات


بوشناق وبدير.....ثلاث فاز

جريدة البلقاء البرلمانية

العدد مائه واثنان
01-10-2014 | 06 ذو الحجة 1435

أعلن هنا
325 x 100


مقالات مختارة


فهد الخيطان

"شو هالتعديل يا أخي؟!"


جمانه غنيمات

مطبخ اقتصادي: ثمة فرصة


عبد الهادي راجي المجالي

ممدوح ..عنب الحكومة


صالح عربيات

"في نفسي يا حكومة"!

صورة وخبر


الأردنيون الأعلى تبرعاً بالدم عالميا بنسبة 3,2 %

جمعية قطر تنشئ صندوقاً خيــرياً في مركز الحسين للسرطان

جلعاد تلتقي مدير تربية لواء الجامعة

مؤسسة الملك الحسين تفتتح محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية

الأخبار العالمية

Dentsu chief resigns after overworked employee commits suicide

jalaad _ The head of Japanese advertising group Dentsu has resigned following the suicide of an employee

US election hacking: Senators call for sanctions on Russia

jalaad _ Three prominent US senators have warned that Russia and its president may face sanctions

Israel-Palestinians: Netanyahu condemns John Kerry speech

jalaad _ Israeli leader Benjamin Netanyahu has condemned as biased a speech by outgoing US Secretary of State John Kerry 

Russian air strikes 'force IS out of Palmyra'

jalaad _ Fighters from the so-called Islamic State group have been forced from the centre of the Syrian city 

إقتصاديات


تجارة عمان تتبرع بـ 100الف دينار لصندوق أسر الشهداء

نظام الأبنية يهدد الشركات العقارية

فورد تستدعي 4500 سيارة لإصلاح عطل يتسبب في اشتعالها

غرام الذهب يرتفع 70 قرشا

مجتمع الشباب والجامعات


اختتام مسابقة أجمل بوستر لطلبة كلية تقنية المعلومات بجامعة عمان الاهلية

ورشة تفاعلية حول العلاقات العامة والدولية.. جامعة عمان الأهلية أنموذجا

د.رنا المطارنة تلتقي طلبة "العمارة والتصميم" بجامعة عمان الأهلية

إحتراق «بويلر» في جامعة عمان الأهلية نتيجة تماس كهربائي ولا اصابات نهائيا

ريـاضة

محكمة مصرية تدرج اللاعب السابق أبو تريكة على قوائم "الإرهاب"

جلعاد لمن يجرؤ _  أدرجت المحكمة الجنائية في القاهرة نجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة

سماوي يؤكد على جاهزية الاستضافة والشعراوي يستعرض تحضيرات المنتخب

جلعاد لمن يجرؤ _  أكد رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي على جاهزية النادي لاستضافة بطولة غرب آسيا

اتحاد التايكواندو يرسل ابو غوش الى المانيا للعلاج

جلعاد لمن يجرؤ _ اعلن اتحاد التايكواندو موافقته على علاج اللاعب الذهبي احمد ابو غوش في المانيا.

أخبار خفيفة

نقص الفيتامين "د" يرتبط بالصداع بقوة

جلعاد لمن يجرؤ _ أكدت دراسة حديثة أن انخفاض مستويات فيتامين "د" يرتبط به الصداع المتكرر 

«Orange» تفتتح المعرض الذكي الثاني لها في المملكة

جلعاد لمن يجرؤ _ افتتح الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن مؤخراً المعرض الذكي الثاني لـ Orange 

وفاة آخر إنسان مشى على القمر

جلعاد لمن يجرؤ _ توفى رائد الفضاء الأمريكي، يوجن سرنان، وهو آخر إنسان مشى على سطح القمر


عالم الجريمة


شخص يقتل شقيقه الخمسيني بالرصاص في مادبا

جريمة مروعة في الرمثا.. قتل زوجته وبناته الثلاث

أحرقت ابنتها الشابة حية بسبب زوجها ..تفاصيل

بالصور..خادمة تحرق طفل بالمكواة لتأديبه

أريـــد حـــلاً .. للكاتبه مها احمد

اريد حلا لمشكلتي

انا وحده متزوجه ولي ٣اطفال كنا عايشين انا وزوجي بسعاده ومبسوطين ولا شيء يعكر حياتنا

هم البنات للممات

انا سيده في الستين من العمر ارمله لي ابن متزوج ويسكن معي في نفس العماره

جلعاد الإجتماعي

مناسبات

عزاء


كاريكاتير

تلفزيون جلعاد

الصفحة الرئيسية

من نحن

الأخبار

فركة أذن

الأخبار المحلية

لا للوطن البديل

الأخبار العالمية

مناسبات

رياضة

عزاء

محليات

خرابيش وطن

جلعاد الإقتصادي

عالم الجريمة

أخبار خفيفة

ضيف جلعاد

رياضة

أخبار الناس

المواطن الصحفي

فش غللك يا أردني

مزراب النواب

جلعاد الإقتصادي

إعلانات مبوبة

برلمانيات أردنية

رأي جلعاد بقلم بلال أبو قريق خريسات

أراء وتعليقات ... لمن يجرؤ

الفيديو

كاريكاتير

لا للتطبيع

الإنتخابات النيابية 2016

إنتخابات أمانة عمان الكبرى 2013

جريدة البلقاء البرلمانية

الإتصال بنا

شروط الإستخدام
جميع الإنتقادات في وكالة جلعاد الإخبارية ... لمن يجرؤ تمثل الصفة الإعتبارية وليس الشخصية
جميع الحقوق محفوظة لوكالة جلعاد الإخبارية ... لمن يجرؤ, 2009-2013
إن سياسة هذه الوكالة في حال نشوء أي نزاع أو خلاف عند نشر أي خبر على الوكالة، سيكون قانون الإعلام الإلكتروني الأمريكي هو المختص بهذا الموضوع
أنت الزائر رقم: 55453819