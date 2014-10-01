أخـبـار المـجـتـمـع

إخلاء عمارة سكنية في إربد بعد سقوط أجزاء من سقفها
جلعاد لمن يجرؤ _ أخلى محافظ إربد عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق
إخلاء عمارة سكنية في إربد بعد سقوط أجزاء من سقفها
جلعاد لمن يجرؤ _ أخلى محافظ إربد عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق
أسرة وكالة جلعاد الاخبارية تهنىء جلاله الملك بعيد ميلاده
جلعاد لمن يجرؤ _ تتقدم أسرة وكالة جلعاد الاخبارية بأجمل التهاني
شويكة: لا رسوم على الخطوط الخلوية
جلعاد لمن يجرؤ _ أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجد شويكة
دوريات الامن العام تبدأ حملة للتأكد من استخدام حزام الامان
جلعاد لمن يجرؤ _ اعلنت مديرية الامن العام ان الدوريات من شرطة السير ودوريات خارجية
إرادة ملكية بتعيين الربابعة إماما للحضرة الهاشمية
جلعاد لمن يجرؤ _ صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين فضيلة الشيخ غالب سليم عبدالرحمن ربابع
دولة النسور وهلسه يملكون النشيوات ارض توتال السلط
جلعاد لمن يجرؤ _ خاص وحصري _ بعث عدد كبير من اهالي مدينة السلط