أخـبـار المـجـتـمـع

الرزاز يؤكد الالتزام بنهج المؤسسية في العمل التربوي والتعليمي
جلعاد لمن يجرؤ _ أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عمرالرزاز
الرزاز يؤكد الالتزام بنهج المؤسسية في العمل التربوي والتعليمي
جلعاد لمن يجرؤ _ أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عمرالرزاز
الملك يزور مديرية الامن العام
جلعاد لمن يجرؤ _ زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة
صرف رواتب شهر كانون الثاني بموجب أمر مالي
جلعاد لمن يجرؤ _ ذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"
"عمداء الأردنية" يرد طعن طلبة مفصولين
جلعاد لمن يجرؤ _ قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية، اليوم الاثنين
خبراء: ‘‘التعديل الحكومي‘‘ لن يغير السياسات الاقتصادية
جلعاد لمن يجرؤ _ أكد خبراء أن الإصلاح الاقتصادي لا يعتمد على إخراج وزراء أو إدخال آخرين
دولة النسور وهلسه يملكون النشيوات ارض توتال السلط
جلعاد لمن يجرؤ _ خاص وحصري _ بعث عدد كبير من اهالي مدينة السلط