أخـبـار المـجـتـمـع

جلعاد لمن يجرؤ _ أكدت دراسة حديثة أن انخفاض مستويات فيتامين "د" يرتبط به الصداع المتكرر

جلعاد لمن يجرؤ _ توفى رائد الفضاء الأمريكي، يوجن سرنان، وهو آخر إنسان مشى على سطح القمر