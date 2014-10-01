أخـبـار المـجـتـمـع

إربد: توقيف شخص يشتبه باعتداءه على طبيب بمستشفى الأميرة بسمة
جلعاد لمن يجرؤ _ اوقفت الأجهزة الأمنية في شرطة إربد، الجمعة
إربد: توقيف شخص يشتبه باعتداءه على طبيب بمستشفى الأميرة بسمة
جلعاد لمن يجرؤ _ اوقفت الأجهزة الأمنية في شرطة إربد، الجمعة
النص الكامل لخطاب الملك في حفل غداء القادة بواشنطن
جلعاد لمن يجرؤ _ شارك جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك يتفق مع ترامب على توفير الامن للشعب السوري ولقاء قمة قريبا
جلعاد لمن يجرؤ _ التقى جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي
الطاقة والمعادن تؤكد عدم زيادة التعرفة الكهربائية
جلعاد لم نيجرؤ _ اكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
السماح لمشتركي ‘‘التقاعد المدني‘‘ بالانتقال لـ‘‘الضمان‘‘
جلعاد لمن يجرؤ _ كشف أمين عام وزارة المالية د. عز الدين كناكرية