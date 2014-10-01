أخـبـار المـجـتـمـع

الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض
جلعاد لمن يجرؤ _ تعلن أمانة عمان اعتبارا من ظهر اليوم الخميس
الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض
جلعاد لمن يجرؤ _ تعلن أمانة عمان اعتبارا من ظهر اليوم الخميس
(أمن الدولة) تحكم بآخر قضية بورصة
جلعاد لمن يجرؤ _ اصدرت الهيئة المدنية لدى محكمة امن الدولة امس الاربعاء
توجه حكومي لحل مبكر للمجالس البلدية
جلعاد لمن يجرؤ _ أثارت مطالبة تسعين نائبا الحكومة بحل المجالس البلدية
افتتاح طريق اربد عمان بعد ظهر اليوم الخميس
جلعاد لمن يجرؤ _ أعلن وزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة
الحكومة تشرع بدراسة رفع الضرائب على سلع وخدمات
جلعاد لمن يجرؤ _ ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء
دولة النسور وهلسه يملكون النشيوات ارض توتال السلط
جلعاد لمن يجرؤ _ خاص وحصري _ بعث عدد كبير من اهالي مدينة السلط