أخـبـار المـجـتـمـع

العثور على مركبة مسروقة لنقابة المعلمين منذ عامين
جلعاد لمن يجرؤ _ قالت نقابة المعلمين الأردنيين
العثور على مركبة مسروقة لنقابة المعلمين منذ عامين
جلعاد لمن يجرؤ _ قالت نقابة المعلمين الأردنيين
تفاصيل ملفات فساد جديدة أحيلت إلى القضاء
جلعاد لمن يجرؤ _ أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
التنمية: لم نتلق أي تمويل خارجي لمتضرري جبل الجوفة
جلعاد لمن يجرؤ _ قالت وزارة التنمية الاجتماعية
إرادة ملكية بالموافقة على قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
جلعاد لمن يجرؤ _ صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد
وزير الزراعة: تعويض المتضررين من الصقيع
جلعاد لمن يجرؤ _ قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات