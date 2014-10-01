أعلن هنا
130 x 450

أعلن هنا
130 x 450

الأربعاء 01 شباط 2017   -  

إجعلنا صفحتك المفضلة

أخـبـار المـجـتـمـع

تأمين صحي مجاني للفئة العمرية 70 عاما فأكثر
تأمين صحي مجاني للفئة العمرية 70 عاما فأكثر

جلعاد لمن يجرؤ _ قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم

دبــــور جـلـعــاد

أعلن هنا
325 x 80

أعلن هنا
325 x 80

أعلن هنا
325 x 80


حالة الطقس ليوم الخميس

انتهاء مربعانية الشتاء اليوم وبدء ما يسمى " سعد الذابح "

اقتطاع 10% من رواتب موظفي الحكومة التي تزيد عن 2000 دينار

إربد: حكم بعدم مسؤولية طبيب من التسبب بوفاة أم وجنينها

لصوص منازل ومحلات تجارية في قبضة البحث الجنائي

الداخلية : سنكثف التعزيزات الامنية عند المصانع

انتحار شاب حرقا في الرصيفة

صندوق الحج يفتح باب التسجيل للمدخرين للموسم المقبل عبر موقعه الالكتروني

الكرك: الطفل القتيل ضحية رصاصة بالخطأ من طفل آخر

ثلوج وصلت إلى 10سم بالمناطق الجنوبية في الطفيلة

العزة أمينا عاما للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين

"المحروقات" تشعل حطب أزمة مرتقبة بين النواب والحكومة

الأعيان والنواب إلى جلسة مشتركة لحسم الخلاف حول قانون الأمن العام

مطالبات بتسوية عادلة ‘‘لمتضرري انهيارات الجوفة‘‘

(البر والإحسان) تقدم مساعدات لأسر وأطفال أيتام

ارتفاع أسعار العقار في الأردن 50% في 10 سنوات

فتوى قانونية تحدد جهات الرقابة على المسالخ

نشطاء: مقاطعة البيض والبطاطا نجحت

مـجـتـمـع الــتـشـريــع

أعلن هنا
665 x 100

رأي جلعاد بقلم بلال أبوقريق خريسات


بوشناق وبدير.....ثلاث فاز

جريدة البلقاء البرلمانية

العدد مائه واثنان
01-10-2014 | 06 ذو الحجة 1435

أعلن هنا
325 x 100


مقالات مختارة


فهد الخيطان

المناطق الآمنة.. محميات بشرية للسوريين!


جمانه غنيمات

هل يتوقف الكلام المكرور؟


صالح عربيات

سردين الرئيس!


عبد الهادي راجي المجالي

علوش

صورة وخبر


فعاليات مبادرة خطوة تغير التطوعية

رثاء للمرحومة الحاجة سميحة هاشم الداود "ام نبيل "

رثاء من مغترب بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاة جدته الغاليه المرحومه الحاجه سمحيه هاشم الداود (ام نبيل )

وزارة التربية والتعليم تكرم الدكتور الذنيبات

الأخبار العالمية

Syria regains Damascus water supply plant

jalaad _ Water shortages have affected more than five million residents in the Damascus area 

Refugees detained at US airports

jalaad _ Entry to the US for nationals of seven Muslim-majority countries has been stopped

US election hacking: Senators call for sanctions on Russia

jalaad _ Three prominent US senators have warned that Russia and its president may face sanctions

Israel-Palestinians: Netanyahu condemns John Kerry speech

jalaad _ Israeli leader Benjamin Netanyahu has condemned as biased a speech by outgoing US Secretary of State John Kerry 

إقتصاديات


الحجز على الطيران الصربي يتجدد

سيف: تمويل صيني لـ‘‘محطة الكهرباء من الصخر الزيتي‘‘

شركة " قف " للسياحة والسفر تعلن عن اقوى عروض السفر

«تجارة عمان» توقع اتفاقية لإنشاء مركز المؤتمرات والمعارض

مجتمع الشباب والجامعات


​الروابدة تحاضر في جامعة العلوم والتكنولوجيا

المستشار الثقافي التركي يزور جامعة عمان الأهلية

(الدراسات الاستراتيجية) الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جامعة عمان الاهلية تهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الميمون

ريـاضة

نجوم الرياضة يفخرون بدعم الملك للرياضة والرياضيين

جلعاد لمن يجرؤ _ رفع نجوم الرياضة الأردنية، اسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام الرياضي

بشارات يتأهل للجائزة الكبرى في ‘‘دولية‘‘ دبي للفروسية

جلعاد لمن يجرؤ _ تأهل الفارس الأولمبي ابراهيم بشارات، لمنافسات الجائزة الكبرى لبطولة دبي

اكتمال صفوف الفيصلي بعودة لاعبي المنتخب والتعاقد مع المحترفين

جلعاد لمن يجرؤ _  تكتمل اليوم صفوف فريق الفيصلي لكرة القدم، حيث تشهد الجرعة التدريبية

أخبار خفيفة

الإمارات الأولى عالميًا في استخدام الانترنت

جلعاد لمن يجرؤ _ مع ارتفاع نسبة مستخدمي الانترنت حول العالم، أظهرت دراسة إحصائية 

للقيلولة إيجابيات وسلبيات

جلعاد لمن يجرؤ _ يعتقد كثيرون من الكبار سنا أن القيلولة من الرفاه غير المقبول لهم

“التهذيب الإيجابي” بديل للعقاب

جلعاد لمن يجرؤ _النتيجة الأكيدة للعقاب هي الطاعة العمياء خوفاً من تكرار العقاب أو الخضوغ لظروفه القاسية مرة أخرى.


عالم الجريمة


تفاصيل مروعة عن جريمة قتل أب لإبنته 'حرقا' في العاصمة عمان "عذبها ببربيش ومن ثم حرقها"

تفاصيل اعتداء خادمة على طفلتين وأمهما في السعودية

جناية القتل العمد لمرتكب جريمة جرش

جريمة مروعة في الرمثا.. قتل زوجته وبناته الثلاث

أريـــد حـــلاً .. للكاتبه مها احمد

لا اريد خطيبي

انا فتاه ابلغ من العمر ٢٦. على قدر من الجمال احمل شهاده جامعيه وموظفه والحمدلله لم ينقصني شيء

زوجي فوضوي

انا وحده متزوجه ابلغ من العمر ٢٦ سنه ومضى على زواجي سنه المشكله بزوجي فبرغم كل صفاته جيده 

جلعاد الإجتماعي

مناسبات

عزاء


كاريكاتير

تلفزيون جلعاد

الصفحة الرئيسية

من نحن

الأخبار

فركة أذن

الأخبار المحلية

لا للوطن البديل

الأخبار العالمية

مناسبات

رياضة

عزاء

محليات

خرابيش وطن

جلعاد الإقتصادي

عالم الجريمة

أخبار خفيفة

ضيف جلعاد

رياضة

أخبار الناس

المواطن الصحفي

فش غللك يا أردني

مزراب النواب

جلعاد الإقتصادي

إعلانات مبوبة

برلمانيات أردنية

رأي جلعاد بقلم بلال أبو قريق خريسات

أراء وتعليقات ... لمن يجرؤ

الفيديو

كاريكاتير

لا للتطبيع

الإنتخابات النيابية 2016

إنتخابات أمانة عمان الكبرى 2013

جريدة البلقاء البرلمانية

الإتصال بنا

شروط الإستخدام
جميع الإنتقادات في وكالة جلعاد الإخبارية ... لمن يجرؤ تمثل الصفة الإعتبارية وليس الشخصية
جميع الحقوق محفوظة لوكالة جلعاد الإخبارية ... لمن يجرؤ, 2009-2013
إن سياسة هذه الوكالة في حال نشوء أي نزاع أو خلاف عند نشر أي خبر على الوكالة، سيكون قانون الإعلام الإلكتروني الأمريكي هو المختص بهذا الموضوع
أنت الزائر رقم: 55768302