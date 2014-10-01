أخـبـار المـجـتـمـع

حماد: إيقاف المطالبات بالواجهات العشائرية
جلعاد لمن يجرؤ _ دعت لجنة الريف والبادية النيابية، الحكومة إلى ضرورة دعم بلديات البادية
حماد: إيقاف المطالبات بالواجهات العشائرية
جلعاد لمن يجرؤ _ دعت لجنة الريف والبادية النيابية، الحكومة إلى ضرورة دعم بلديات البادية
الذنيبات: ارتياح عام لدى الطلبة حول امتحان التوجيهي
جلعاد لمن يجرؤ _ واصل طلبة الثانوية العامة التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة
حماد: تعديل قانون الارهاب رسالة للارهابيين وتضييق الخناق عليهم
جلعاد لمن يجرؤ _ قال وزير الداخلية سلامة حماد
الملقي: لا مساس بسعر اسطوانة الغاز
جلعاد لمن يجرؤ _ ناقش مجلس النواب، 15 سؤالاً نيابياً وجهها للحكومة تسعة نواب
توجه حكومي لرفع رسوم جواز السفر 20 ديناراُ
جلعاد لمن يجرؤ _ في سلسلة الرفع التي تنوي الحكومة القيام بها
دولة النسور وهلسه يملكون النشيوات ارض توتال السلط
جلعاد لمن يجرؤ _ خاص وحصري _ بعث عدد كبير من اهالي مدينة السلط