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الإثنين 16 كانون الثاني 2017   -  

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أخـبـار المـجـتـمـع

الرزاز يؤكد الالتزام بنهج المؤسسية في العمل التربوي والتعليمي
الرزاز يؤكد الالتزام بنهج المؤسسية في العمل التربوي والتعليمي

جلعاد لمن يجرؤ _ أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عمرالرزاز

دبــــور جـلـعــاد

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الاوقاف تباشر باعادة عوائد فروقات صرف الريال لحجاج الموسم الماضي

ضبط 8 اطنان برتقال مهرب مع شحنة رمان

وفاة شاب سقط من الطابق الثاني بمادبا

بدء تسديد فواتير المياه عبر خدمة الواتس أب

طفلان يقضيان غرقا في بركة مياه بالأغوار الجنوبية

معالي الدكتور وائل عربيات ... مبارك تجديد الثقة

الجمارك توضح آلية الحصول على الإعفاء لذوي الاحتياجات الخاصة

‘‘سيارات هوائية‘‘ تلقى رواجا بالزعتري

حالة الطقس الاثنين

البلديات تؤكد عدم وجود قرار بحل المجالس البلدية

الاحتفال بيوم الشجرة

مطالبة بمرافقة أمنية مع المجموعات السياحية

مجموعة دواكم وشركة المثالية للطباعة تنظمان يوم تثقيفي صحي توعوي

مركز جابر العثرات يوقع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعيات الخيرية في لواء ديرعلا

معالي الدكتور حازم الناصر ... المناصب تزهو بك دائما

3 اسود تفترس طبيب بيطري في محمية بالبلقاء

شبهة انتحار بوفاة شاب سقط من الطابق الثالث في الزرقاء

مبروك للباشا غالب الزعبي المنصب الجديد

مـجـتـمـع الــتـشـريــع

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رأي جلعاد بقلم بلال أبوقريق خريسات


بوشناق وبدير.....ثلاث فاز

جريدة البلقاء البرلمانية

العدد مائه واثنان
01-10-2014 | 06 ذو الحجة 1435

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عبد الهادي راجي المجالي

قلاية


فهد الخيطان

حكومة الملقي.. الفرصة الأخيرة


جمانه غنيمات

إجراءات ليست مستحيلة


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"في نفسي يا حكومة"!

صورة وخبر


سالم أحمد ابوصنوبر يعلن ترشحه لرئاسة نادي موظفين جامعه البلقاء التطبيقية

توزيع الكهرباء تكرم اسر شهداء احداث الكرك

بيان هام

بيان صادر عن تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين

الأخبار العالمية

Dentsu chief resigns after overworked employee commits suicide

jalaad _ The head of Japanese advertising group Dentsu has resigned following the suicide of an employee

US election hacking: Senators call for sanctions on Russia

jalaad _ Three prominent US senators have warned that Russia and its president may face sanctions

Israel-Palestinians: Netanyahu condemns John Kerry speech

jalaad _ Israeli leader Benjamin Netanyahu has condemned as biased a speech by outgoing US Secretary of State John Kerry 

Russian air strikes 'force IS out of Palmyra'

jalaad _ Fighters from the so-called Islamic State group have been forced from the centre of the Syrian city 

إقتصاديات


التخليص على 885 سيارة كهربائية «كُلياً» العام الماضي

هيئة الإستثمار تستضيف شركات يابانية الشهر المقبل

تجارة عمان تتبرع بـ 100الف دينار لصندوق أسر الشهداء

نظام الأبنية يهدد الشركات العقارية

مجتمع الشباب والجامعات


محاضرة في عمان الأهلية لـ الدكتور حسين الياسين حول قضايا البحث العلمي

اختتام مسابقة أجمل بوستر لطلبة كلية تقنية المعلومات بجامعة عمان الاهلية

ورشة تفاعلية حول العلاقات العامة والدولية.. جامعة عمان الأهلية أنموذجا

د.رنا المطارنة تلتقي طلبة "العمارة والتصميم" بجامعة عمان الأهلية

ريـاضة

اتحاد التايكواندو يرسل ابو غوش الى المانيا للعلاج

جلعاد لمن يجرؤ _ اعلن اتحاد التايكواندو موافقته على علاج اللاعب الذهبي احمد ابو غوش في المانيا.

النشامى بالمستوى الأول في قرعة تصفيات كأس آسيا 2019

جلعاد لمن يجرؤ _ استقر المنتخب الوطني لكرة القدم في المستوى الاولى، قبل قرعة تصفيات كأس اسيا 2019

ميسي يقود برشلونة لدور الثمانية في كأس ملك اسبانيا

جلعاد لمن يجرؤ _ هز ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار الشباك ليقودوا برشلونة حامل اللقب للفوز 3-1

أخبار خفيفة

الصداع النصفي يزيد خطر السكتات الدماغية بعد العمليات الجراحية

جلعاد لمن يجرؤ _ يواجه الاشخاص الذين يعانون صداعا نصفيا مزمنا خطرا اكبر بالتعرض لسكتات دماغية 

مزايا الشاي والقهوة وآثارها الصحية و البدنية والعقلية

جلعاد لمن يجرؤ _ القهوة والشاي تحتوي على الكافيين المنبه العصبي ومشتقات الزانثين من مشتقات الثيوفللين

الإنعاش الفوري يعزز فرص نجاة من توقف قلبه

جلعاد لمن يجرؤ _ تشير دراسة دنماركية إلى أن المريض الذي يقوم أحد الأشخاص بعملية إنعاش لقلبه 


عالم الجريمة


شاب يقتل شقيقته في شارع الجامعة

أب يعذب طفلته الرضيعة بطريقة وحشية و يحاول خنقها

حريق سيارة في الموقر يكشف عن جريمة قتل في الزرقاء

جرائم قتل هزت الشارع الاردني في 2016

أريـــد حـــلاً .. للكاتبه مها احمد

برا بوالدتي

تبدا قصتي منذ طفوله اذ توفى ابي وانا في عمر ٦شهور ورفضت امي الزواج بعد.ابي

خائفه على اخي ماذا افعل ؟؟

انا فتاه عمري ٣٤عاما لي اخ يصغرني ٨سنوات امي متوفيه وابي متزوج امراه ثانيه

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