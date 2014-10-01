أخـبـار المـجـتـمـع

تأمين صحي مجاني للفئة العمرية 70 عاما فأكثر
جلعاد لمن يجرؤ _ قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم
تأمين صحي مجاني للفئة العمرية 70 عاما فأكثر
جلعاد لمن يجرؤ _ قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم
تحويل بدلات ومكافأت ممثلو الحكومة في المؤسسات الى صندوق خاص
جلعاد لمن يجرؤ _ قرر مجلس الوزراء تحويل جميع البدلات والمكافات
شركة الاتصالات الأردنية تتبرع لصندوق أسر الشهداء
جلعاد لمن يجرؤ _ تبرعت شركة الاتصالات الأردنية - orange jordan
احالات الى التقاعد وتمديد الخدمة لموظفين في الوزارات .. اسماء
جلعاد لمن يجرؤ _ قرر مجلس الوزراء احالة موظفين
100 ألف طن قمح منحة أميركية للأردن
جلعاد لمن يجرؤ _ وقعت الحكومتان الأردنية والأميركية اليوم الاربعاء