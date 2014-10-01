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الإثنين 06 شباط 2017   -  

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أخـبـار المـجـتـمـع

العثور على مركبة مسروقة لنقابة المعلمين منذ عامين
العثور على مركبة مسروقة لنقابة المعلمين منذ عامين

جلعاد لمن يجرؤ _ قالت نقابة المعلمين الأردنيين

دبــــور جـلـعــاد

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انخفاض مبيعات البنزين بعد فرض الرسوم

قتل " ذئب " في عجلون

انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي بمنطقة طارق بالزرقاء

الصفدي وبن زايد يبحثان التعاون الاقتصادي بين البلدين

سارق شركة كهرباء إربد موظف مفصول

المهندس ابراهيم المهيرات يحتضن اجتماع مجلس عشائر عباد

زيادات على رواتب ضباط وأفراد المراكز الامنية

"العمل" ترجح وجود مليون عامل وافد مخالف في الأردن

حادث سير يسبب ازمة مرورية خانقة على دوار صويلح

الإفتاء تحرّم نشر الإشاعات عبر وسائل التواصل

تفجير إرهابي وسط العاصمة البحرينية.. ولا إصابات

انتحار عشريني في الرمثا

(الطاقة) و(الاتحاد الأوروبي) يطلقان المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الخضراء

زيادة نسبة القبول في الدراسات العليا من حملة (المقبول) إلى 20%

مضاعفة الضريبة على الإنترنت السيناريو الأقرب للتطبيق

السفيرة النرويجية: على المجتمع الدولي دعم الأردن لمواجهة أعباء اللجوء

400 سيارة ‘‘بك أب‘‘ ودراجات هوائية شبكة النقل داخل ‘‘الزعتري‘‘

مسيرة ولاء للقائد لمتقاعدي البلقاء

مـجـتـمـع الــتـشـريــع

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رأي جلعاد بقلم بلال أبوقريق خريسات


بوشناق وبدير.....ثلاث فاز

جريدة البلقاء البرلمانية

العدد مائه واثنان
01-10-2014 | 06 ذو الحجة 1435

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جمانه غنيمات

تبريد سخونة المزاج العام


عبد الهادي راجي المجالي

تصريحات


فهد الخيطان

المناطق الآمنة.. محميات بشرية للسوريين!

صورة وخبر


وزارة التربية والتعليم تكرم الدكتور الذنيبات

نادي قلعة السلط للفروسية يفتتح مهرجان الفروسيه

حساب للتبرع لصندوق أسر الشهداء لدى البنك المركزي

بلدية الكرك تنقل تمثال صلاح الدين الى ساحة الشهداء جوار القلعة

الأخبار العالمية

Syria regains Damascus water supply plant

jalaad _ Water shortages have affected more than five million residents in the Damascus area 

Refugees detained at US airports

jalaad _ Entry to the US for nationals of seven Muslim-majority countries has been stopped

US election hacking: Senators call for sanctions on Russia

jalaad _ Three prominent US senators have warned that Russia and its president may face sanctions

Israel-Palestinians: Netanyahu condemns John Kerry speech

jalaad _ Israeli leader Benjamin Netanyahu has condemned as biased a speech by outgoing US Secretary of State John Kerry 

إقتصاديات


الحجز على الطيران الصربي يتجدد

شركة " قف " للسياحة والسفر تعلن عن اقوى عروض السفر

«تجارة عمان» توقع اتفاقية لإنشاء مركز المؤتمرات والمعارض

الطاقة والمعادن تؤكد عدم زيادة التعرفة الكهربائية

مجتمع الشباب والجامعات


جامعة عمان الاهلية تهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الميمون

الملحق الثقافي الكويتي يزور جامعة الزرقاء

"البترا" الأولى على الجامعات الخاصة بتصنيف ويبومتركس العالمي

جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية تحتفل بيوم الشجرة

ريـاضة

الكاميرون بطلة أمم أفريقيا على حساب مصر

جلعاد لمن يجرؤ _  تربع منتخب الكاميرون على عرش أمم أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه مساء الأحد

نجوم الرياضة يفخرون بدعم الملك للرياضة والرياضيين

جلعاد لمن يجرؤ _ رفع نجوم الرياضة الأردنية، اسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام الرياضي

بشارات يتأهل للجائزة الكبرى في ‘‘دولية‘‘ دبي للفروسية

جلعاد لمن يجرؤ _ تأهل الفارس الأولمبي ابراهيم بشارات، لمنافسات الجائزة الكبرى لبطولة دبي

أخبار خفيفة

الإمارات الأولى عالميًا في استخدام الانترنت

جلعاد لمن يجرؤ _ مع ارتفاع نسبة مستخدمي الانترنت حول العالم، أظهرت دراسة إحصائية 

للقيلولة إيجابيات وسلبيات

جلعاد لمن يجرؤ _ يعتقد كثيرون من الكبار سنا أن القيلولة من الرفاه غير المقبول لهم

“التهذيب الإيجابي” بديل للعقاب

جلعاد لمن يجرؤ _النتيجة الأكيدة للعقاب هي الطاعة العمياء خوفاً من تكرار العقاب أو الخضوغ لظروفه القاسية مرة أخرى.


عالم الجريمة


تفاصيل مروعة عن جريمة قتل أب لإبنته 'حرقا' في العاصمة عمان "عذبها ببربيش ومن ثم حرقها"

تفاصيل اعتداء خادمة على طفلتين وأمهما في السعودية

جناية القتل العمد لمرتكب جريمة جرش

جريمة مروعة في الرمثا.. قتل زوجته وبناته الثلاث

أريـــد حـــلاً .. للكاتبه مها احمد

اريد الزواج من زوجه ثانيه

انا رجل عمري ٥٥سنه متزوج ولى ٤ ابناء ولي ابنه متزوجه والحمد لله

لا اريد خطيبي

انا فتاه ابلغ من العمر ٢٦. على قدر من الجمال احمل شهاده جامعيه وموظفه والحمدلله لم ينقصني شيء

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